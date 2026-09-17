उत्तराखंड को मिला छोटी जलविद्युत परियोजनाओं का बड़ा पैकैज, 62 मेगावाट की चार नए प्रोजेक्ट बढ़ाएंगे रोजगार

अश्वनी त्रिपाठी, देहरादून। पहाड़ की छोटी नदियों और जलधाराओं से अब बिजली उत्पादन की तैयारी है। राज्य सरकार सीमांत जिले पिथौरागढ़ की रामगंगा और गोरीगंगा घाटियों में एक साथ चार लघु जलविद्युत परियोजनाएं विकसित करने जा रही है।

इन चारों की कुल प्रस्तावित क्षमता 62 मेगावाट होगी। खास यह है कि यह क्षमता अकेले यूजेवीएनएल की मौजूदा लघु जलविद्युत परियोजनाओं की कुल 68 मेगावाट क्षमता के लगभग बराबर है।

चार योजनाओं के जरिये जोड़ी जाएगी 62 मेगावाट नई क्षमता

ईस्टर्न रामगंगा घाटी में 15 मेगावाट की मुवानी और 14 मेगावाट की कमतोली परियोजना प्रस्तावित है। वहीं गोरीगंगा घाटी में 21 मेगावाट की जिम्बा मरम और 12 मेगावाट की प्यूंशानी परियोजना विकसित की जानी है। यानी पिथौरागढ़ की दो नदी घाटियों में चार योजनाओं के जरिये 62 मेगावाट नई क्षमता जोड़ी जाएगी।