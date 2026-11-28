सोबन सिंह गुसांई, देहरादून। प्रदेश के प्रमुख शहरों में लगातार बिगड़ रही यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस महकमे ने बड़ी तैयारी की है। ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और सड़कों पर वाहनों के बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने के लिए चार जिलों में 128 पुलिसकर्मियों की सिटी पेट्रोल यूनिट (सीपीयू) में तैनाती की जाएगी।

देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिले में इन पुलिसकर्मियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही चयनित कर्मियों को नई जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया शुरू होगी। वाहनों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि प्रदेश में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और वाहनों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि के चलते यातायात प्रबंधन पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर जैसे शहरों में व्यस्त समय के दौरान जाम की समस्या आम है।

प्रमुख चौराहों पर वाहनों का दबाव, सड़क किनारे अवैध पार्किंग, यातायात नियमों का उल्लंघन और बेतरतीब तरीके से वाहन चलाने के कारण कई बार यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। ऐसे में सीपीयू की संख्या बढ़ाकर सड़क पर पुलिस की सक्रियता बढ़ाने की तैयारी की गई है।

इसके लिए यातायात निदेशालय की ओर से सितंबर माह में प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस बार चयन प्रक्रिया में एक नई पहल भी की गई। सीपीयू में प्रतिनियुक्ति के इच्छुक पुलिसकर्मियों की योग्यता और कार्यक्षमता परखने के लिए पहली बार टेस्ट आयोजित किए गए।

इससे पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। टेस्ट के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि सीपीयू जैसे विशेष कार्यक्षेत्र में उन्हीं पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी मिले, जो यातायात प्रबंधन और सड़क पर प्रभावी पुलिसिंग के लिहाज से उपयुक्त हों।