Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अंकिता हत्याकांड के सबूत लेकर आई हूं.... उर्मिला सनावर ने दून में पत्रकारों से कही ये बात, वीडियो हो रहा वायरल

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 11:38 PM (IST)

    अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उर्मिला सनावर देहरादून पहुंचीं, जहां उन्होंने अहम सबूत होने का दावा किया। उनके दिल्ली से रवाना होने के वीडियो से उत्तर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    उर्मिला सनावर को गांधी पार्क के पास राजपुर रोड की ओर जाते हुए कार में देखा गया।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर मंगलवार को उत्तराखंड की राजनीति अचानक गरमा गई, देर शाम उर्मिला सनावर को देहरादून में गांधी पार्क के पास देखा गया।

    दिन में फेसबुक पर दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना होने का वीडियो पोस्ट कर चुकीं उर्मिला सनावर ने दावा किया था कि उनके पास अंकिता भंडारी मामले से जुड़े अहम सबूत हैं और वह इन्हीं के साथ उत्तराखंड आ रही हैं।

    प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज

    वीडियो के वायरल होते ही प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं और देर शाम तक उनके हरिद्वार या देहरादून पहुंचने को लेकर कयासबाजी चलती रही। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम के बीच देहरादून और हरिद्वार पुलिस ने उर्मिला सनावर की मौजूदगी से अनभिज्ञता जताई और इंटरनेट मीडिया पर चल रही चर्चाओं को अफवाह करार दिया।

    Urmila

    गांधी पार्क के पास दिखी उर्मिला

    इसी बीच रात करीब साढ़े नौ बजे उर्मिला सनावर को गांधी पार्क के पास राजपुर रोड की ओर जाती हुई अर्टिगा कार में देखा गया। उनके साथ एक अन्य वाहन में स्वामी दर्शन भारती भी मौजूद बताए गए। हैरानी की बात यह रही कि आम लोगों और कुछ पत्रकारों ने उर्मिला को पहचान लिया, जबकि पुलिस लगातार उनके देहरादून में होने से इन्कार करती रही।

    पत्रकारों ने गाड़ी को रोक किए सवाल

    कनक चौक के पास अचानक जाम की स्थिति बन गई, जहां कुछ पत्रकारों ने उर्मिला की गाड़ी को रोककर सवाल किए। इस दौरान उर्मिला सनावर ने कहा कि वह उत्तराखंड पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी न तो पुलिस से मिली हैं और न ही किसी से औपचारिक मुलाकात हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह स्वामी दर्शन भारती के साथ हैं और बुधवार को सार्वजनिक रूप से पूरे मामले पर अपनी बात रखेंगी।

    दोहराया, सभी सबूत हैं मेरे पास

    उर्मिला ने दोहराया कि उनके पास अंकिता भंडारी प्रकरण से जुड़े सभी सबूत हैं और वह अंकिता को न्याय दिलाने के उद्देश्य से ही उत्तराखंड आई हैं। घटना को लेकर एक और चर्चा का विषय उनकी अर्टिगा कार बना, जिस पर टेंपरेरी नंबर होने के बावजूद सरकारी नेम प्लेट लगे होने की बात कही जा रही है। इससे राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही, पुलिस की सक्रियता और सूचना तंत्र पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

    Urmila (1)

    वीडियो में बोली ‘जय श्री राम’...

    इधर, दिन में जारी उर्मिला सनावर के फेसबुक वीडियो ने भी सियासी हलकों में अलग ही बहस छेड़ दी। वीडियो में ‘जय श्री राम’, ‘जय बदरी विशाल’ और ‘जय केदार’ जैसे उद्बोधनों के साथ देवभूमि और अयोध्या का उल्लेख किया गया है। इसे लेकर विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने हिसाब से निहितार्थ निकाल रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- अंकिता हत्याकांड : इंटरनेट मीडिया पर प्रकट हुई उर्मिला सनावर, देहरादून व हरिद्वार पुलिस को फिर छकाया

    यह भी पढ़ें- अंकिता भंडारी प्रकरण : गणेश गोदियाल बोले- मुख्यमंत्री का बयान जिम्मेदारी से बचने का प्रयास

    यह भी पढ़ें- अंकिता हत्याकांड: CM धामी का बड़ा बयान, कहा- कोई दोषी नहीं बचेगा, माता-पिता की बात मानेगी सरकार