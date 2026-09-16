Dehradun में कब शुरू होगा UPL का रोमांच? उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए खुलेगा IPL का रास्ता

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांच का दौर एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। उत्तराखंड प्रीमियर लीग (यूपीएल) का तीसरा संस्करण आगामी 21 सितंबर से देहरादून के रायपुर स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा।

एक अक्टूबर तक चलने वाली इस टी-20 लीग में प्रदेश के पुरुष और महिला क्रिकेटरों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा। साथ ही यहां से आइपीएल के लिए भी खिलाड़ी अपना मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करेंगे। क्रिकेट एसोसिएशन आफ उत्तराखंड (सीएयू) के तत्वावधान में होने वाली लीग में इस बार पुरुष वर्ग में सात और महिला वर्ग में चार टीमें मैदान में उतरेंगी। पुरुष वर्ग में देहरादून वारियर्स, यूएसएन इंडियंस, हरिद्वार एल्मास, टिहरी टाइटंस, ऋषिकेश रिवर किंग्स, पिथौरागढ़ हरिकेंस और नैनीताल टाइगर्स के बीच मुकाबले होंगे।

महिला वर्ग में मसूरी क्वींस, बागेश्वर एरियल, पिथौरागढ़ हरिकेंस और देहरादून वारियर्स खिताब के लिए जोर लगाएंगी। महिला प्रतियोगिता का आकर्षण चार आइकन खिलाड़ी प्रेम रावत, राघवी बिष्ट, नंदिनी कश्यप और श्वेता वर्मा होंगी। इन अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी से युवा महिला क्रिकेटरों को सीखने और अपनी प्रतिभा साबित करने का बेहतर अवसर मिलेगा। सीएयू की सचिव किरण वर्मा ने कहा कि यूपीएल प्रदेश के क्रिकेटरों की प्रतिभा सामने लाने का महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। पहले दो संस्करणों की सफलता से उत्साहित होकर इस बार लीग को और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है।