दीपावली और छठ पूजा पर जाना है घर, इन ट्रेनों में दो माह की वेटिंग...बस बुकिंग में फिलहाल राहत

जागरण संवाददाता, देहरादून । त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। देहरादून से पूर्वांचल, बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनों की फर्स्ट, सैकंड, थर्ड एसी में दो माह पहले से ही वेटिंग चल रही है। ऐसे में त्योहार के आसपास तत्काल में मिलने वाले टिकट की उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही है।