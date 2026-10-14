दीपावली और छठ पूजा पर जाना है घर, इन ट्रेनों में दो माह की वेटिंग...बस बुकिंग में फिलहाल राहत
पूर्वांचल, बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में त्योहारी सीजन के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसी में दो ...और पढ़ें
समय कम है?
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जागरण संवाददाता, देहरादून । त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। देहरादून से पूर्वांचल, बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनों की फर्स्ट, सैकंड, थर्ड एसी में दो माह पहले से ही वेटिंग चल रही है। ऐसे में त्योहार के आसपास तत्काल में मिलने वाले टिकट की उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही है।
बसों के ऑनलाइन टिकट बुकिंग में राहत
ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने को लेकर रेलवे विभाग कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन बसों के ऑनलाइन टिकट बुकिंग में राहत है।
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अधिकतर ट्रेनों में दो माह की वेटिंग
देहरादून से तकरीबन 18 ट्रेनें पूर्वांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत अन्य राज्यों के लिए संचालित की जाती है। 20 अक्टूबर को दशहरा, नवंबर में धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाईदूज और फिर छठ का महापर्व है।
ऐसे में त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों ने दो माह पहले से ही ट्रेनों में फर्स्ट, सैकंड, थर्ड सी में सीटों की बुकिंग शुरू कर दी है। जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।
स्टेशन अधीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया अधिकतर ट्रेनों में दो माह की वेटिंग चल रही है। फिलहाल अतिरिक्त कोच जोड़ने को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता।
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बसों की ऑनलाइन बुकिंग में फिलहाल राहत
उत्तराखंड परिवहन निगम (रोडवेज ) की ऑनलाइन साइट पर फिलहाल ऑनलाइन बुकिंग नहीं की जा रही है। ग्रामीण डिपो सहायक महाप्रबंधक प्रतीक जैन ने बताया त्योहार से ठीक एक या दो दिन पहले बसों की ऑनलाइन साइट पर टिकट बुकिंग शुरू हो जाते हैं। अभी वर्तमान में हर दिन के टिकट बुक किए जा रहे हैं।