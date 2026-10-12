दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनों में अचानक घट गई वेटिंग, वंदे भारत-तेजस समेत कई ट्रेनों में सीटें खाली

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दिल्ली में चल रहे प्रदर्शनों का असर रेल सेवाओं पर पड़ने लगा है। दिल्ली जाने वाली लखनऊ मेल और एसी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में यात्रियों की संख्या कम हो गई है। इस कारण इन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट कम हो गई है।

इसी तरह शताब्दी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और अरुणाचल एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में सीटें खाली हैं। आनंद विहार जाने वाली नीलांचल एक्सप्रेस में सोमवार का आरक्षण चार्ट बनने के बाद भी सीटें खाली हैं। दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का संचालन पूरी तरह बहाल हो गया है।

रविवार को नई दिल्ली जाने वाली गोमती एक्सप्रेस निरस्त रही। यह ट्रेन शनिवार को नई दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना नहीं हुई थी। रविवार को नई दिल्ली जाने वाली एसी एक्सप्रेस, लखनऊ मेल और तेजस एक्सप्रेस अपने तय समय पर रवाना हुईं।

राजधानी एक्सप्रेस की एसी थर्ड में 20 और एसी सेकेंड में 60 सीटें खाली सोमवार को नई दिल्ली जाने वाली तेजस एक्सप्रेस की एसी चेयरकार में 109, एक्जक्यूटिव क्लास में नौ, अयोध्या-आनंद विहार वंदे भारत की चेयरकार में 731 और एक्जक्यूटिव क्लास में 49, शताब्दी एक्सप्रेस की चेयरकार में 304 सीटें उपलब्ध हैं। इसी तरह अरुणाचल एक्सप्रेस की एसी थर्ड में 173, एसी सेकेंड में 62, आनंद विहार की एसी थर्ड में 155, राजधानी एक्सप्रेस की एसी थर्ड में 20 और एसी सेकेंड में 60 सीटें खाली हैं।