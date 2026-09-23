कौन बनेगा करोड़पति? ऑनलाइन गेम में ठगी, अध्यापक ने गंवाए डेढ़ करोड़ रुपये

जागरण संवाददाता, देहरादून। कौन बनेगा करोड़पति ऑनलाइन गेम में चेहरा पहचान प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अध्यापक ने डेढ़ करोड़ रुपये गवां दिए। ठगों ने प्रति चेहरा पहचानने पर 8.5 लाख रुपये देने का झांसा दिया।

आरोपित उन्हें पांच माह तक झूठा दिलासा दिलाते रहे और ठगी की रकम पाने के लिए 50 ट्रांजेक्शन कराई। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दी है, जिसके आधार पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

विभिन्न खातों में मंगवा लिए 1.50 करोड़ रुपये पुलिस को दी शिकायत में विमल सिंह निवासी रुद्रप्रयाग ने बताया कि 14 जनवरी 2026 को उन्होंने फेसबुक पर आ रहे कौन बनेगा करोड़पति ऑनलाइन गेम में चेहरा पहचानो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया।

एक चेहरा पहचानने पर 8.5 लाख रुपये जीतने का दावा किया जा रहा था। आरोपितों ने मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का फोटो दिखाया, जिसे वह पहचान गए। पीड़ित के अनुसार जब उन्होंने जीती हुई रकम मांगी तो नितिन नामक व्यक्ति ने धनराशि अदा करने से पूर्व टैक्स चुकाने के लिए कहा।