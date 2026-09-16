लखनऊ में ऑनलाइन गेम की लत ने ली महिला की जान, कमरे में मिला शव

संवाद सूत्र, लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में मंगलवार को महिला ने घर में दुपट्टे से फंदा लगाकर जान दे दी। घर में उसका पति मौजूद था। उसने पत्नी को फंदे पर लटका देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पति ने ऑनलाइन गेम की लत को आत्महत्या का कारण बताया है।

पटेल नगर, निलमथा में राजकुमार पत्नी विभा और तीन बच्चों के साथ रहते हैं। उनकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। पहली पत्नी से दो बच्चे हैं। इसके बाद उन्होंने विभा से दूसरी शादी की थी। महिला को थी न्यूरो से संबंधित बीमारी विभा के भी एक 17 साल का बेटा है। राजकुमार ने सेना से वीआरएस ले लिया था। इस समय बैंक आफ बड़ौदा में सीनियर क्लर्क हैं। उन्होंने बताया कि करीब 2 साल से विभा को ऑनलाइन गेम खेलने की लत लग गई थी। इसमें वह पैसे हार गई थी।