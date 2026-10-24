अखिलेश खुद राजनीति के घुसपैठिए, उत्तराखंड के लोगों को बोलने से पहले अपने घर में झांकें: सुषमा खर्कवाल

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड वासियों को घुसपैठिया बताने वाले सपा नेता अखिलेश यादव के बयान पर गढ़वाल की बेटी व लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकें।

वह खुद राजनीति में घुसपैठिए हैं, जो परिवार के 28 लोगों को राजनीति में विभिन्न पदों पर बिठाकर सत्ता पर राज करने की महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं। सुषमा खर्कवाल ने कहा कि वह खुद उत्तराखंड की बेटी हैं और इस प्रदेश की मिट्टी, संस्कृति व लोगों से उनका गहरा जुड़ाव है।