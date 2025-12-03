उत्तराखंड में नए Smart Meter लगाने से रोक हटी, अब फिर शुरू होगा मीटर बदलने का कार्य

जागरण संवाददाता, देहरादून: स्मार्ट मीटरों की स्थापना को लेकर जनप्रतिनिधियों और उपभोक्ताओं की शिकायतों के चलते अस्थायी रूप से रोकी गई मीटर बदलने की प्रक्रिया अब फिर से शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक परिचालन एमआर आर्य ने इस संबंध में अधीक्षण अभियंता व स्मार्ट मीटरिंग के सीईओ को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। जिसके बाद प्रदेशभर में मीटर बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीते 22 नवंबर को जारी हुए आदेश के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान तक स्मार्ट मीटर बदलने की कार्रवाई रोक दी गई थी। इस अवधि में राज्यभर में विशेष मेगा कैंप आयोजित किए गए, जहां उपभोक्ताओं की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण किया गया।

निदेशक परिचालन के नवीन निर्देश में कहा गया है कि शिकायतों के निस्तारण के बाद मेगा कैंपों में मिल रहे सकारात्मक फीडबैक को देखते हुए अब स्मार्ट मीटर स्थापना कार्य को पूर्व की भांति सुचारु रूप से पुनः शुरू किया जाए।