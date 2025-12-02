Language
    मीटर हो रहे स्मार्ट, बैलेंस का भी दे रहे मैसेज...अन्य लाभ यह भी

    By Prashant Gaud Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:48 PM (IST)

    बुलंदशहर में ऊर्जा निगम स्मार्ट मीटर लगा रहा है, जिन्हें प्री-पेड में बदला जा रहा है। उपभोक्ताओं को बकाया राशि के मैसेज भेजे जा रहे हैं और यूपीपीसीएल ...और पढ़ें

    ऊर्जा निगम की ओर से उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिन्हें प्री-प्रेड में भी बदला जा रहा है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। ऊर्जा निगम की ओर से उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिन्हें प्री-प्रेड में भी बदला जा रहा है। इसके चलते उपभोक्ताओं के मोबाइल पर बकाया बैलेंस का मैसेज पहुंचने लगा है। समय से भुगतान करने की जानकारी दी जा रही है।

    यूपी पीसीएल स्मार्ट एप से भुगतान को भी कर रहे प्रेरित
    मुख्य अभियंता संजीव कुमार ने बताया कि बुलंदशहर परिक्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए ऊर्जा निगम अभियान चला रहा है। अभी तक बुलंदशहर परिक्षेत्र में 81,909 उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। साथ ही 67607 उपभोक्ताओं के यहां लगाए गए स्मार्ट मीटरों को प्री-पेड मीटर में भी बदला गया है। प्री-पेड मीटर धारक 30476 उपभोक्ताओं ऐसे चिन्हित किए गए हैं, जिन पर 11,86,44,437 रुपये बकाया हैं। इन प्री-पेड मीटर धारक उपभोक्ताओं के घर पहुंचकर कर्मचारी मोबाइल एप्लीकेशन यूपी पीसीएल स्मार्ट (एप) भी डाउनलोड करा रहे हैं। मैसेज भेजकर बकाया भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

    प्री-प्रेड में बदलने पर यह मिलेगा फायदा
    स्मार्ट मीटर को प्री-पेड में बदलने पर पूर्व में जमा धरोहर राशि बिल में समाहित हो जाएगी। प्री-पेड रिचार्ज पर दो प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। गलत रीडिंग, गलत बिलिंग भी नहीं हो सकेगी। माह के प्रथम सप्ताह में बिलिंग हो जाएगी। सिम लगा होने के कारण एक क्लिक पर मोबाइल एप्लीकेशन यूपी पीसीएल स्मार्ट (एप) के माध्यम से प्रतिदिन ऊर्जा खपत, बिल, बैलेंस आदि जानकारी भी मिलेगी। एसमएसम से बैलेंस समाप्त होने की जानकारी मिलेगी। उपभोक्ता ऊर्जा खपत के अनुसार आनलाइन, मोबाइल, यूपीआइ आदि से बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे।