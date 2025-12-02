मीटर हो रहे स्मार्ट, बैलेंस का भी दे रहे मैसेज...अन्य लाभ यह भी

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। ऊर्जा निगम की ओर से उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिन्हें प्री-प्रेड में भी बदला जा रहा है। इसके चलते उपभोक्ताओं के मोबाइल पर बकाया बैलेंस का मैसेज पहुंचने लगा है। समय से भुगतान करने की जानकारी दी जा रही है।

यूपी पीसीएल स्मार्ट एप से भुगतान को भी कर रहे प्रेरित

मुख्य अभियंता संजीव कुमार ने बताया कि बुलंदशहर परिक्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए ऊर्जा निगम अभियान चला रहा है। अभी तक बुलंदशहर परिक्षेत्र में 81,909 उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। साथ ही 67607 उपभोक्ताओं के यहां लगाए गए स्मार्ट मीटरों को प्री-पेड मीटर में भी बदला गया है। प्री-पेड मीटर धारक 30476 उपभोक्ताओं ऐसे चिन्हित किए गए हैं, जिन पर 11,86,44,437 रुपये बकाया हैं। इन प्री-पेड मीटर धारक उपभोक्ताओं के घर पहुंचकर कर्मचारी मोबाइल एप्लीकेशन यूपी पीसीएल स्मार्ट (एप) भी डाउनलोड करा रहे हैं। मैसेज भेजकर बकाया भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।