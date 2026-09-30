उत्तराखंड में एसआईआर का काम पूरा, इस दिन आएगी नई वोटर लिस्ट

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में एक माह से चल रहा विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य पूरा हो गया है। इसके साथ ही अभी तक एकत्र डाटा को फ्रीज कर दिया गया है।

अब अगले तीन दिन जिलों से जानकारी लेने के साथ ही मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। तीन अक्टूबर को इसका प्रकाशन कर दिया जाएगा।

एक सितंबर से शुरू हुआ एसआईआर का कार्य

प्रदेश में एसआईआर का कार्य एक सितंबर से शुरू हुआ था। इसके तहत सभी पूरी मतदाता सूची का गहन निरीक्षण किया गया। सभी मतदाताओं का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान किया गया।