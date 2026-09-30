उत्तराखंड में SIR ने खोली पोल, नेपाल-बांग्लादेश के नागरिक निकले वोटर...दून में हटाए 1.86 लाख नाम

विजय जोशी, देहरादून। मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाने के लिए उत्तराखंड में चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर ने देहरादून की मतदाता सूची से जुड़े कई स्तरों की विसंगतियां सामने ला दी हैं।

देहरादून जिले में भी इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाता रिकार्ड की जांच की गई। जिसमें सबसे चौंकाने वाली गड़बड़ी यह पकड़ी गई कि नेपाली और बांग्लादेशी नागरिकों के नाम भारतीय मतदाता सूची में दर्ज थे। जिन्हें तत्काल हटा भी दिया गया, लेकिन विदेशी नागरिकों के भारतीय मतदाता बने होने से सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं।

उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया बीते आठ जून से शुरू हुई। बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ ने घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराए और उनसे संबंधित विवरण एकत्र किए। सात जुलाई तक गणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रह और उनके डिजिटाइजेशन का काम किया गया।

विसंगति मिलने पर संबंधित मतदाता को नोटिस देकर जवाब देने का अवसर भी दिया गया। मैदानी क्षेत्रों में तहसील, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और वार्ड स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाने की व्यवस्था की गई थी। दून में 1.86 लाख नाम हटाए गए एसआईआर के बाद देहरादून जिले की ड्राफ्ट मतदाता सूची में बड़ा बदलाव सामने आया। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार जिले में पहले 13,76,813 मतदाता दर्ज थे। सत्यापन के बाद 1,86,008 नाम हटाए गए, जिसके बाद ड्राफ्ट सूची में 11,90,805 मतदाता रह गए।