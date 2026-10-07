उत्तराखंड में दूर होगा बिजली संकट, इन सात नए हाइड्रो प्रोजेक्ट से मिलेगी बड़ी राहत

राज्य ब्यूरो, देहरादून। बिजली की बढ़ती मांग और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार जलविद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने जा रही है। पिथौरागढ़ की तीन नदी घाटियों में सात लघु जलविद्युत परियोजनाओं के माध्यम से 108.8 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन की तैयारी है।

इनकी कुल प्रस्तावित क्षमता 108.8 मेगावाट है। परियोजनाओं का विकास लघु जलविद्युत नीति के तहत 2 से 25 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए तय व्यवस्था के अनुसार निर्माण, स्वामित्व व संचालन के आधार पर किया जाएगा। यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में बिजली संकट गहराया, बाहर से पूरी हुई 45 प्रतिशत जरूरत ‘नई परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर बिजली उपलब्धता बढ़ने के साथ मांग के समय ग्रिड पर दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी। परियोजनाओं के निर्माण से पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। सड़क और परिवहन जैसी स्थानीय सुविधाओं से जुड़ी गतिविधियां बढ़ेंगी। सरकार बड़े जलविद्युत प्रोजेक्टों के साथ पंप्ड स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज और लघु जलविद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाकर उत्पादन के साथ ऊर्जा भंडारण की क्षमता बढ़ाने पर भी काम कर रही है।’ - आर मीनाक्षी सुंदरम, प्रमुख सचिव ऊर्जा