पांच दिन में दूसरी बार Dehradun पहुंचे राम माधव, सेवा ज्योति यात्रा में संभाली कमान... पीएम मोदी के संबोधन से गूंजा सभागार

राज्य ब्यूरो, देहरादून। भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को दून में शुरू हुई सेवा ज्योति यात्रा से पार्टी ने अपनी संगठनात्मक सक्रियता का संदेश दिया। खास बात यह रही कि प्रदेश प्रभारी राम माधव पांच दिन के भीतर दूसरी बार देहरादून पहुंचे। उनके नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जुटे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन सुना।

परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय भवन में आयोजित सेवा ज्योति कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन हुआ। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कार्यकर्ताओं को विकसित भारत के निर्माण का सामूहिक संकल्प दिलाया गया। इसके बाद स्थानीय नेताओं ने सेवा ज्योति प्रज्ज्वलित की।

देहरादून के कार्यक्रम में राम माधव के साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार समेत पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगठन की सक्रियता पर जोर राम माधव का एक सप्ताह में दूसरी बार देहरादून पहुंचना संगठन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले भी वह पार्टी के कार्यक्रम में दून पहुंचे थे। अब सेवा ज्योति यात्रा के कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी ने प्रदेश संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका को रेखांकित किया है। हालांकि भाजपा ने कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने और विकसित भारत के संकल्प से जोड़ा है।