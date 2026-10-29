मसूरी में खराब मौसम के बावजूद आरएसएस स्वयंसेवकों का भव्य पथ संचलन, दिया राष्ट्रभक्ति का संदेश

जागरण कार्यालय, मसूरी। अत्यंत खराब मौसम और बारिश के बावजूद मसूरी नगर में स्वयंसेवकों द्वारा अनुशासन, एकता, संगठनात्मक भावना एवं राष्ट्रभक्ति का संदेश देते हुए भव्य संचलन निकाला गया। इस से पूर्व स्वयंसेवकों द्वारा शस्त्र पूजन किया गया।

सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कुलड़ी से प्रारम्भ होकर किताबघर तक निकले इस संचलन में सैकड़ों स्वयंसेवकों ने प्रतिभाग किया। सुव्यवस्थित पंक्तियों में कदमताल करते हुए स्वयंसेवकों का यह संचलन शहीद स्थल, मालरोड़ होते हुए गांधी चौक तक गया।

कार्यक्रम का शुभारम्भ नगर बौद्धिक प्रमुख अनुज तायल के उद्बोधन से हुआ। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से स्वयंसेवकों को संगठन के उद्देश्यों, राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों, सामाजिक समरसता तथा समाज जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाने के महत्व से अवगत कराया।

उन्होंने समाज में जागरूकता, सेवा, संस्कार और राष्ट्रहित की भावना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। संचलन का नेतृत्व मसूरी नगर कार्यवाह सुमन नौटियाल, महानगर सह प्रचार प्रमुख मनोज रयाल तथा सह नगर कार्यवाह दिनेश बर्त्वाल ने किया।