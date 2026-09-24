ऋषिकेश में आज से रिवर राफ्टिंग का रोमांच फिर शुरू, 300 से ज्यादा गाइड रजिस्टर

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। गंगा में गुरुवार से राफ्टिंग का रोमांच फिर शुरू हो गया है। ऋषिकेश में कौड़ियाला से शिवपुरी तक राफ्टिंग होती है। राफ्टिंग को सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से टूरिस्ट गाइड पोर्टल बनाया गया है। जिस पर प्रशिक्षित गाइड का पंजीकरण किया जा रहा है।

300 से अधिक रिवर राफ्टिंग गाइड इस पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। वर्षाकाल में राफ्टिंग को बंद कर दिया जाता है। राफ्टिंग के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक ऋषिकेश पहुंचते हैं। गंगा में बुधवार से राफ्टिंग सीजन का विधिवत शुभारंभ किया गया। राफ्टिंग कंपनियों को औपचारिक रूप से राफ्टिंग लाइसेंस वितरित किए गए। पहले दिन पर्यटकों को लेकर कोई राफ्ट गंगा में नहीं उतरी। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से शिवपुरी में राफ्टिंग सीजन का शुभारंभ समारोह का आयोजित किया गया।

साहसिक पर्यटन क्षेत्र में अनुशासन एवं व्यावसायिकता लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास समारोह में राफ्टिंग कंपनियों को गंगा, काली, टौंस, गोरी, कोसी, अलकनंदा, पिंडर, सरयू, रामगंगा (पूर्वी एवं पश्चिमी), भागीरथी और धौलीगंगा जैसी नदियों में सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित राफ्टिंग गतिविधियों का संचालन करने को कहा गया। प्रमुख सचिव नियोजन मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि राफ्टिंग सीजन का यह शुभारंभ प्रदेश के साहसिक पर्यटन क्षेत्र में अनुशासन एवं व्यावसायिकता लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

यह पहल सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के साथ-साथ प्रदेश के युवाओं के लिए आजीविका के स्थायी अवसर उपलब्ध कराएगी और साहसिक पर्यटन को एक अनुशासित एवं भरोसेमंद उद्योग के रूप में स्थापित करेगी। इससे पूर्व भी विभाग की ओर से राफ्टिंग गाइड की सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।