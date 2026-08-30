राफ्टिंग के शौकीनों को अभी और करना पड़ेगा इंतजार... ऋषिकेश में बढ़ा गंगा का जलस्तर

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। गंगा नदी में रीवर राफ्टिंग के शौकीनों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है।

गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 1 सितंबर से गंगा में रीवर राफ्टिंग का संचालन होना संभव नहीं है। जैसे ही गंगा के जलस्तर में कमी होगी उसके बाद ही गंगा नदी में राफ्टिंग का संचालन करने की समय निर्धारित किया जाएगा।