ऋषिकेश में राफ्टिंग प्रेमियों के लिए खुशखबरी, इस तारीख से गंगा में शुरु हो सकती है राफ्टिंग

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। राफ्टिंग के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग का रोमांच फिर शुरू होने वाला है। विभागीय टीम ने शनिवार को गंगा नदी में रैकी कर जलस्तर को राफ्टिंग के लिए उपयुक्त बताया है।

उम्मीद है कि 23 सितंबर से गंगा में राफ्टिंग का संचालन शुरू हो जाएगा। शनिवार को प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग मुनिकीरेती-नरेंद्रनगर, आईटीबीपी शिवपुरी, सिंचाई विभाग नरेंद्रनगर और गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति की संयुक्त टीम ने मरीन ड्राइव से लेकर मुनिकीरेती स्थित खारास्रोत तक लगभग 25 किलोमीटर के स्ट्रेच में गंगा नदी की रैकी की।