पूजा में घर जाना होगा आसान, कोलकाता से नई दिल्ली, ऋषिकेश और अमृतसर के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

जागरण संवाददाता, आसनसोल। आगामी दुर्गापूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा हावड़ा–नई दिल्ली, कोलकाता–योग नगरी ऋषिकेश तथा कोलकाता–अमृतसर के बीच तीन पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है।

नई दिल्ली–हावड़ा स्पेशल नई दिल्ली से प्रत्येक शुक्रवार को 18:15 बजे दो अक्टूबर से 27 नवंबर तक कुल नौ फेरे लगाएगी तथा अगले दिन 23:40 बजे हावड़ा पहुंचेगी।

वापसी दिशा में हावड़ा–नई दिल्ली स्पेशल हावड़ा से प्रत्येक रविवार को 01:40 बजे, चार अक्टूबर से 29 नवंबर तक कुल नौ फेरे लगाएगी तथा अगले दिन 08:20 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में यह ट्रेन आसनसोल मंडल, पूर्व रेलवे के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर एवं जसीडीह स्टेशनों पर ठहरेगी।

योग नगरी ऋषिकेश–कोलकाता स्पेशल योग नगरी ऋषिकेश से प्रत्येक शुक्रवार को 22:20 बजे, 16 अक्टूबर से 20 नवंबर तक कुल छह फेरे लगाएगी तथा तीसरे दिन 08:00 बजे कोलकाता पहुंचेगी। वापसी दिशा में कोलकाता–योग नगरी ऋषिकेश स्पेशल कोलकाता से प्रत्येक रविवार को 13:55 बजे, 18 अक्टूबर से 22 नवंबर तक कुल छह फेरे लगाएगी तथा अगले दिन 23:30 बजे योग नगरी ऋषिकेश पहुंचेगी। दोनों दिशा में यह ट्रेन दुर्गापुर एवं आसनसोल स्टेशनों पर ठहरेगी।