गंगा में फिर शुरू हुई राफ्टिंग, सप्ताहांत में भीड़ बढ़ने का अनुमान

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश । गंगा में मंगलवार से फिर राफ्टिंग शुरू हो गई। गंगा का जलस्तर बढ़ने और मौसम अलर्ट के चलते 26 सितंबर को राफ्टिंग पर रोक लगाई गई थी। राफ्टिंग फिर से शुरू होने के बाद कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। इस सप्ताहांत राफ्टिंग के लिए अच्छी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान है।

गंगा में सितंबर से जून तक राफ्टिंग सीजन रहता है। इस साल 24 सितंबर से राफ्टिंग सीजन शुरू हुआ था। दो दिन तक राफ्टिंग चली। 26 सितंबर को मौसम खराब होने के कारण दोपहर बाद राफ्टिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। लगातार वर्षा के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ था।