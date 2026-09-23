खत्म हुआ इंतजार, ऋषिकेश में आज से शुरू होगा राफ्टिंग का रोमांच

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। गंगा में बुधवार से राफ्टिंग का रोमांच फिर शुरू हो जाएगा। शाम चारा बजे शिवपुरी में शुभारंभ कार्यक्रम होगा। राफ्टिंग कारोबारियों और पर्यटन विभाग ने राफ्टिंग की तैयारी पूरी कर ली है। पिछले साल सितंबर में इस साल जून तक के सीजन में 3.80 लाख पर्यटकों ने राफ्टिंग की।

गंगा में राफ्टिंग गतिविधियों की निगरानी गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति करती है। नियमावली के अनुसार मानसून की वर्षा के अनुसार राफ्टिंग गतिविधियों को बंद और खोला जाता है। इस साल तीस जून को राफ्टिंग को बंद किया गया था। पिछले साल वर्षा अधिक होने पर 24 जून को राफ्टिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी।

गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति के सचिव व जिला साहसिक पर्यटन अधिकारी टिहरी एसएस राणा ने बताया कि राफ्टिंग के लिए नियमावली बनी है। आज से राफ्टिंग फिर से खोली जा रही है। पिछले साल सितंबर से शुरू हुआ इस साल का सीजन तीस जून तक चला। 3,80,260 लाख पर्यटकों ने राफ्टिंग की।

पिछले सीजन में यह संख्या 2,64,379 पर्यटकों ने राफ्टिंग की थी। बताया कि शाम चार बजे प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुदंरम और सचिव पर्यटन धीराज सिंह गर्ब्याल विधिवत तौर पर इसका शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम शाम चार बजे शिवपुरी में शुरू होगा।