रेखा आर्या के पति पर FIR के बाद सामने आया विवादित अतीत, जैन दंपती हत्याकांड के मामलों से जुड़ा रहा है गिरधारी लाल का नाम

जागरण संवाददाता, देहरादून। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की ओर से पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद उनका पुराना विवादित इतिहास भी चर्चा में आ गया है। उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड के अनुसार, गिरधारी लाल साहू का नाम पहले भी जमीन के सौदों से जुड़े कई मुकदमों और बरेली के चर्चित जैन दंपती हत्याकांड में सामने आ चुका है। वर्ष 2017 में उनके खिलाफ गुर्दा प्रत्यारोपण से संबंधित शिकायत की जांच भी हुई थी।

जमीन के सौदों में 2016 में दर्ज हुई थीं पांच प्राथमिकी उत्तराखंड हाई कोर्ट के 23 जनवरी 2017 के आदेश में उल्लेख है कि वर्ष 2016 में गिरधारी लाल साहू के खिलाफ जमीन के लेनदेन से जुड़े पांच मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें धोखाधड़ी और धमकी जैसे आरोप शामिल थे। न्यायिक रिकॉर्ड के अनुसार, इनमें से तीन प्राथमिकी समझौते के आधार पर 30 नवंबर 2016 को निरस्त कर दी गई थीं।

शेष दो मामलों में भी समान जमीन और लेनदेन से जुड़ा विवाद बताया गया था। एक अन्य मामले में खरीदारों ने आरोप लगाया था कि जमीन की रजिस्ट्री के बाद भी उन्हें कब्जा नहीं मिला और अतिरिक्त भुगतान के बावजूद विवाद का समाधान नहीं हुआ। इस मामले में साहू ने हाई कोर्ट में प्राथमिकी को चुनौती दी थी।