रेखा आर्या के पति पर FIR के बाद सामने आया विवादित अतीत, जैन दंपती हत्याकांड के मामलों से जुड़ा रहा है गिरधारी लाल का नाम
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या द्वारा पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद उनका विवादित अतीत सामने ...और पढ़ें
HighLights
रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू पर नया मुकदमा।
जमीन सौदों, जैन हत्याकांड में नाम पहले भी आया।
गुर्दा प्रत्यारोपण शिकायत की भी हुई थी जांच।
जागरण संवाददाता, देहरादून। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की ओर से पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद उनका पुराना विवादित इतिहास भी चर्चा में आ गया है। उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड के अनुसार, गिरधारी लाल साहू का नाम पहले भी जमीन के सौदों से जुड़े कई मुकदमों और बरेली के चर्चित जैन दंपती हत्याकांड में सामने आ चुका है। वर्ष 2017 में उनके खिलाफ गुर्दा प्रत्यारोपण से संबंधित शिकायत की जांच भी हुई थी।
जमीन के सौदों में 2016 में दर्ज हुई थीं पांच प्राथमिकी
उत्तराखंड हाई कोर्ट के 23 जनवरी 2017 के आदेश में उल्लेख है कि वर्ष 2016 में गिरधारी लाल साहू के खिलाफ जमीन के लेनदेन से जुड़े पांच मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें धोखाधड़ी और धमकी जैसे आरोप शामिल थे। न्यायिक रिकॉर्ड के अनुसार, इनमें से तीन प्राथमिकी समझौते के आधार पर 30 नवंबर 2016 को निरस्त कर दी गई थीं।
शेष दो मामलों में भी समान जमीन और लेनदेन से जुड़ा विवाद बताया गया था। एक अन्य मामले में खरीदारों ने आरोप लगाया था कि जमीन की रजिस्ट्री के बाद भी उन्हें कब्जा नहीं मिला और अतिरिक्त भुगतान के बावजूद विवाद का समाधान नहीं हुआ। इस मामले में साहू ने हाई कोर्ट में प्राथमिकी को चुनौती दी थी।
जैन दंपती हत्याकांड में भी सामने आया था नाम
बरेली में 11 जून 1990 को कारोबारी नरेश जैन और उनकी पत्नी पुष्पा जैन की हत्या हुई थी। इस दोहरे हत्याकांड की जांच में गिरधारी लाल साहू का नाम भी सामने आया। अगस्त 2021 की खबरों के अनुसार, मामले में अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। बाद में उन्होंने अदालत में पेश होकर हाई कोर्ट के आदेश से संबंधित दस्तावेज दाखिल किए। उपलब्ध रिपोर्टों में मामले की न्यायिक कार्यवाही का उल्लेख है; इसे दोषसिद्धि के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
गुर्दा प्रत्यारोपण संबंधी शिकायत की भी हुई थी जांच
अक्टूबर 2017 में गिरधारी लाल साहू के खिलाफ उनके पूर्व कर्मचारी नरेश गंगवार ने शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उन्हें श्रीलंका ले जाकर गुर्दा देने के बदले मकान और पैसे का आश्वासन दिया गया था।
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उस समय प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने शिकायत की जांच शुरू की थी, लेकिन रिपोर्ट प्रकाशित होने तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी।
अब वैवाहिक विवाद में दर्ज मुकदमे पर नजर
अब रेखा आर्या की ओर से पति के खिलाफ दर्ज कराए गए नए मुकदमे ने मामला फिर सुर्खियों में ला दिया है। मंत्री ने मारपीट, उत्पीड़न, जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। शिकायत में ऑडियो के आधार पर हत्या की साजिश का आरोप भी शामिल है।