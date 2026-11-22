जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। जयपुर (राजस्थान) से मित्रों के साथ घूमने आए एक युवक व युवती गंगा में स्नान के दौरान बह गए। जल पुलिस व एसडीआरएफ ने लापता दोनों पर्यटकों की तलाश में सर्चिंग अभियान चलाया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। चारों पर्यटक शनिवार को कैंपिंग में ठहरे थे।

एसडीआरएफ ढालवाला के निरीक्षक कवींद्र सजवाण ने बताया कि घटना टिहरी जिले के अंतर्गत शिवपुरी बीच की है। एसडीआरएफ को पुलिस ने दो पर्यटकों के बहने की सूचना दी, जिसके तुरंत बाद एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और राफ्ट के साथ सर्चिंग शुरू की।

डीप डाइवर्स ने आस-पास व संभावित स्थानों में गंगा में गोता लगाकर लापता पर्यटकों की तलाश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। एसडीआरएफ निरीक्षक कवींद्र के अनुसार, डूबने वाले पर्यटकों के मित्र राजकुमार मीणा ने पूछताछ में बताया कि उनका मित्र लवेश साटिवाल (26) पुत्र सुरेश साटीवाल निवासी जयपुर, राजस्थान व चेतना मीणा (27) निवासी हरिशंकर मीणा निवासी प्रतापनगर, जयपुर शनिवार को कैंप में ठहरे थे।

रविवार सुबह करीब 7.30 बजे दोनों बिना बताए गंगा की ओर नहाने निकल गए। इस दौरान नहाने से पहले उन्होंने फोन कर उन्हें भी गंगा की ओर आने का आग्रह किया। राजकुमार ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ गंगा की ओर पहुंचे, लेकिन यहां लवेश व चेतना कहीं नहीं दिखे।