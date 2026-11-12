इगास को लेकर राघव जुयाल का खास संदेश, कहा- 'पहाड़ की इस परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने का श्रेय सांसद अनिल बलूनी को'

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकपर्व इगास को लेकर बॉलीवुड अभिनेता एवं कोरियोग्राफर राघव जुयाल ने प्रदेशवासियों को विशेष संदेश दिया है। उन्होंने इगास पर्व पर एक सुंदर वीडियो अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर साझा करते हुए सभी से 20 नवंबर को इस लोकपर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारी लोकसंस्कृति और परंपराओं की पहचान इगास आज देश-विदेश में भी लोकप्रिय हो रहा है।

राघव जुयाल ने इगास पर्व का पौराणिक गौरव लौटाने और इसे व्यापक पहचान दिलाने का श्रेय गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी को दिया। उन्होंने कहा कि सांसद बलूनी पहले दिल्ली में इगास का आयोजन करते हैं और फिर अपने पैतृक गांव पौड़ी पहुंचकर ग्रामीणों के बीच यह पर्व मनाते हैं। इससे लोकपर्व को नई पहचान मिली है।