कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन का आरोप, धामी सरकार कर रही चुनावों में प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रदेश में विभिन्न चुनावों की प्रक्रिया की निष्पक्षता और मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ग्राम पंचायत से लेकर निकाय, सहकारिता और छात्र संघ चुनावों तक प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर रही है।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में काजी निजामुद्दीन ने कहा कि लोकसभा व विधानसभा चुनावों में तो वोट चोरी हो ही रही है, राज्य में पंचायत, निकाय, सहकारिता से लेकर छात्र संघ चुनावों की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में है।

उन्होंने नारसन ब्लाक की ग्राम पंचायत नाथूखेड़ी के प्रधान पद के चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि एक प्रत्याशी सुशील कुमार के पक्ष में परिणाम आने के बाद आठ बार मतगणना कराई गई और आठवीं गणना में परिणाम बदल गया।