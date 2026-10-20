उत्तराखंंड विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी: दून में 2045 बूथ, बुजुर्गों को मिलेगी होम वोटिंग की सुविधा

जागरण संवाददाता, देहरादून। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिले की 10 विधानसभा सीटों पर 2,045 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 766 ग्रामीण और 1,279 शहरी क्षेत्र में हैं। बर्फबारी, नेटवर्क की समस्या और सीमाओं से होने वाली तस्करी चुनावी तैयारियों की प्रमुख चुनौतियां हैं।

जिलाधिकारी डा आशीष चौहान ने सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को पोलिंग बूथों पर बिजली, पेयजल, रैंप और शेड जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मतदेय स्थलों के नामों का सत्यापन करने और चार-पांच बूथ वाले केंद्रों पर मतदाताओं के प्रवेश व निकास के लिए अलग-अलग रास्ते बनाने को कहा।

65 बूथों पर बर्फबारी, 19 पर नेटवर्क की समस्या मसूरी के सात और चकराता के 12 पोलिंग स्टेशन नेटवर्क शैडो एरिया में हैं। इन 19 केंद्रों पर कनेक्टिविटी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। फरवरी में 65 पोलिंग स्टेशनों पर बर्फबारी की आशंका को देखते हुए प्रशासन पहले से आकस्मिकता योजना तैयार करेगा।

सीमाओं पर चेकपोस्ट, एफएसटी-वीएसटी की तैनाती देहरादून की सीमाएं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और शिमला, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तथा उत्तराखंड के चार जिलों से लगती हैं। इन क्षेत्रों में चेकपोस्ट स्थापित करने, फ्लाइंग स्क्वॉड टीम (एफएसटी) और वीडियो सर्विलांस टीम (वीएसटी) गठित करने व प्रशिक्षण शुरू करने के निर्देश दिए गए। नकदी और शराब की तस्करी रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी।

11.94 लाख मतदाता, बुजुर्गों-दिव्यांगों पर जोर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद जिले में 11,94,797 मतदाता हैं। इनमें 6,17,041 पुरुष, 5,77,706 महिलाएं और 50 ट्रांसजेंडर हैं। जिले में 10,201 दिव्यांगजन और 85 वर्ष से अधिक आयु के 7,845 मतदाता हैं। बुजुर्गों के लिए होम वोटिंग तथा दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर, स्वयंसेवक, डोली और पालकी की व्यवस्था की जाएगी।