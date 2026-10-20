सुबह-शाम गर्म कपड़ों में कैद हुए लोग: उत्तराखंड में 3 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम; दून में रात का तापमान 15 डिग्री
उत्तराखंड में दिन में धूप और रात में ठंड का अहसास बढ़ रहा है, जिससे दिन-रात के तापमान में बड़ा ...और पढ़ें
HighLights
दिन में धूप, सुबह-शाम ठंड का अहसास बढ़ रहा है।
देहरादून में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे।
शुक्रवार को पर्वतीय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम।
जागरण संवाददाता, देहरादून। Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में इन दिनों मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। दिनभर चटख धूप खिलने से अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है, जबकि सुबह और शाम ठंड का अहसास बढ़ने लगा है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। दिन और रात के तापमान में भी करीब दोगुना अंतर देखने को मिल रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिन प्रदेश में मौसम का मिजाज लगभग इसी तरह बना रह सकता है। इसके बाद शुक्रवार को पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम करवट बदल सकता है।
उत्तराखंड में दिन में धूप, सुबह-शाम बढ़ी ठंड
प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। दिन में तेज धूप के कारण गर्मी महसूस हो रही है, जबकि सूरज ढलने के बाद तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ रही है। देहरादून में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच रहा है। दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ने से लोगों को सुबह-शाम गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी है।
शहर, अधिकतम, न्यूनतम
- देहरादून, 30.0, 14.2
- पंतनगर, 30.2, 13.4
- मुक्तेश्वर, 23.2, 10.2
- नई टिहरी, 21.8, 8.6
अगले तीन दिन मौसम शुष्क रहने के आसार, फिर लेगा करवट
मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अगले तीन दिन भी अधिकांश क्षेत्रों में बारिश के आसार कम हैं। हालांकि, आगामी शुक्रवार को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बदल सकता है। इस दौरान पहाड़ों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है। इससे तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है। दिन में तेज धूप और रात में गिरते तापमान के बीच लोगों को मौसम के अनुसार दिनचर्या में बदलाव करने की सलाह दी जाती है।