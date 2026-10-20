सुबह-शाम गर्म कपड़ों में कैद हुए लोग: उत्तराखंड में 3 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम; दून में रात का तापमान 15 डिग्री

जागरण संवाददाता, देहरादून। Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में इन दिनों मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। दिनभर चटख धूप खिलने से अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है, जबकि सुबह और शाम ठंड का अहसास बढ़ने लगा है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। दिन और रात के तापमान में भी करीब दोगुना अंतर देखने को मिल रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिन प्रदेश में मौसम का मिजाज लगभग इसी तरह बना रह सकता है। इसके बाद शुक्रवार को पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम करवट बदल सकता है। उत्तराखंड में दिन में धूप, सुबह-शाम बढ़ी ठंड प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। दिन में तेज धूप के कारण गर्मी महसूस हो रही है, जबकि सूरज ढलने के बाद तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ रही है। देहरादून में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच रहा है। दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ने से लोगों को सुबह-शाम गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी है।