Pitru Paksha 2026: कल से शुरू होगा पितृपक्ष, जानें श्राद्ध की प्रमुख तिथियां और महत्व

जागरण संवाददाता, देहरादून। पितरों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और स्मरण का पर्व पितृपक्ष शनिवार से शुरू होगा। पूर्णिमा श्राद्ध के साथ आरंभ होने वाला पितृपक्ष 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ संपन्न होगा।

इस बार 30 सितंबर को तिथि-क्षय के कारण चतुर्थी और पंचमी दोनों तिथियों का श्राद्ध एक ही दिन होगा। इसके चलते आगे की श्राद्ध तिथियों के क्रम में एक दिन का अंतर दिखाई देगा।

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10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या

सनातन परंपरा में इन दिनों दिवंगत परिजनों का स्मरण करते हुए उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध, तर्पण और अन्य धार्मिक कर्म किए जाते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक किए गए तर्पण और श्राद्ध से पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त होती है।

पितृपक्ष की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या होगी। इस दिन उन पूर्वजों का भी श्राद्ध और तर्पण करने की परंपरा है, जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती या किसी कारण से निर्धारित तिथि पर श्राद्ध नहीं हो पाया हो।