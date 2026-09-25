पितृपक्ष मेला 2026: पुनपुन घाट पर तर्पण और पिंडदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 24 घंटे मेडिकल टीम तैनात

जागरण संवाददाता, पटना। पुनपुन में पितृपक्ष मेला शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। पिंडदान व तर्पण के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्नान घाटों पर बैरिकेडिंग से लेकर 24 घंटे पुलिस व मेडिकल टीम की तैनाती की गई है।

मेला क्षेत्र की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। साथ ही श्रद्धालुओं के ठहरने, वाहनों की पार्किंग और मेला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए ई-रिक्शा की भी व्यवस्था की गई है। मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई डीएम कुंदन कुमार ने मसौढ़ी अनुमंडल पदाधिकारी समेत सभी संबंधित अधिकारियों को मेला अवधि में व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, घाट व अन्य प्रमुख स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है।

अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान सतर्क रहने और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुनपुन पितृपक्ष मेला में आने वाले हर श्रद्धालु को सुरक्षित व सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।

सुरक्षित स्नान के लिए घाटों पर बैरिकेडिंग नदी में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए निर्धारित स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित सीमा के भीतर ही स्नान करने की सलाह दी गई है। घाटों पर सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ भीड़ प्रबंधन पर भी नजर रखी जाएगी। पूजा और पिंडदान के लिए निर्धारित स्थलों पर श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन की व्यवस्था की गई है।

यहां है ठहरने व पार्किंग की व्यवस्था बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राय सूरजमल झुझुनवाला धर्मशाला और एसएमडी कालेज में ठहरने की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए एसएमडी कालेज परिसर में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मेला क्षेत्र और आसपास के प्रमुख स्थलों तक आने-जाने के लिए ई-रिक्शा उपलब्ध रहेंगे।

सुरक्षा से चिकित्सा तक की सुविधा मेला परिसर में पुलिस शिविर बनाया गया है। यहां से 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी होगी। मेला क्षेत्र में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से भीड़ और गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी। किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन और क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) को भी तैनात किया गया है।