फणींद्रनाथ शर्मा का कार्यकर्ताओं को मंत्र: बूथ सशक्तीकरण से मिलेगी भाजपा को जीत

जागरण संवाददाता, देहरादून। भाजपा के नवनियुक्त महामंत्री (संगठन) फणींद्रनाथ शर्मा ने कहा कि संगठन की असली ताकत बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं। बूथ जितना मजबूत होगा, आगामी चुनाव में पार्टी की जीत की राह उतनी ही आसान होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथों के सशक्तीकरण को प्राथमिकता देते हुए पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया।



सोमवार को भाजपा महानगर की ओर से कैंट, राजपुर और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्रों में बूथ सशक्तीकरण एवं महामंत्री संगठन के परिचय को लेकर बैठकें आयोजित की गईं। फणींद्रनाथ शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह कामाख्या देवी की भूमि से आए हैं और हरियाणा में संगठन के लिए काम करने के बाद उन्हें देवभूमि उत्तराखंड की जिम्मेदारी मिली है।

उन्होंने कहा कि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और यह उपलब्धि कार्यकर्ताओं की मेहनत व समर्पण से हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर बूथों को मजबूत करें और संगठन के कार्यों को गति दें।



उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने पिछले वर्षों में अपनी मेहनत से विधानसभा चुनावों में पार्टी को जीत दिलाई है। इसी एकजुटता और परिश्रम के दम पर आगामी चुनाव में भी उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।