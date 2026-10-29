देहरादून में पंकज मित्तल की मौत का मामला: आर्थिक तंगी का खुलासा, पुलिस खंगाल रही बैंक खाते और रिकॉर्डिंग

जागरण संवाददाता, देहरादून। कारोबारी पंकज मित्तल की मौत के मामले में जांच के दौरान आर्थिक स्थिति से जुड़े अहम तथ्य सामने आए हैं। शुरुआती पड़ताल में उनके एक बैंक खाते में महज 500 रुपये मिले हैं। पुलिस अब उनके अन्य बैंक खातों की स्टेटमेंट जुटाने में लगी है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति और लेनदेन की पूरी जानकारी सामने आ सके।

इसके साथ ही पंकज मित्तल व आरोपित पुनीत अग्रवाल से जुड़ी रिकार्डिंग का भी बारीकी से परीक्षण किया जा रहा है। जांच से जुड़े तथ्यों के अनुसार, पंकज मित्तल आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। उनके बैंक खाते में बेहद कम रकम मिलने के बाद पुलिस उनकी वित्तीय स्थिति की विस्तृत जानकारी जुटा रही है।

इसके लिए अन्य बैंकों में मौजूद खातों की जानकारी और उनकी स्टेटमेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उनके खातों में हाल के दिनों में कितना लेनदेन हुआ और कहीं कोई बड़ा वित्तीय दबाव तो नहीं था।

पुलिस की जांच का एक प्रमुख हिस्सा पंकज मित्तल की आर्थिक स्थिति को समझना है। इसके लिए बैंक खातों की स्टेटमेंट के साथ ही अन्य उपलब्ध वित्तीय रिकार्ड की पड़ताल की जा रही है। खातों में जमा रकम, निकासी और अन्य लेनदेन की जानकारी मिलने के बाद उनकी आर्थिक परिस्थितियों की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।

हालांकि, एक खाते में केवल 500 रुपये मिलना अपने आप में उनकी पूरी आर्थिक स्थिति का निर्णायक प्रमाण नहीं है। अन्य खातों और वित्तीय दस्तावेजों की जांच के बाद ही इस संबंध में स्पष्ट जानकारी सामने आएगी।



रिकार्डिंग की बारीकी से जांच