देहरादून एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल लागू: 12 शहरों के लिए 26 उड़ानें, बदला टाइम

संवाद सहयोगी, डोईवाला। देहरादून एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का शीतकालीन शेड्यूल 25 अक्टूबर से लागू हो गया है। नए शेड्यूल के तहत एयरपोर्ट से देश के 12 शहरों के लिए करीब 26 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। यह शेड्यूल 27 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा।

देहरादून एयरपोर्ट के निदेशक भूपेश सीएच नेगी ने बताया कि शीतकालीन शेड्यूल के तहत दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, पुणे, कोलकाता, नवी मुंबई, पिथौरागढ़ और नोएडा के लिए हवाई सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इन फ्लाइटों में सर्वाधिक फ्लाइट इंडिगो एयरलाइंस की होगी जिनकी संख्या 19 है। वहीं एयर इंडिया की पांच, एलायंस एयर की एक, एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान देहरादून एयरपोर्ट पर संचालित होगी।

उन्होंने बताया कि सर्दियों के मौसम को देखते हुए विभिन्न शहरों के लिए उड़ानों के समय में कुछ बदलाव किए गए हैं। 25 अक्टूबर से सभी हवाई सेवाएं नए शेड्यूल के अनुसार संचालित होंगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी संबंधित उड़ान के समय की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।