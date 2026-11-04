उत्तराखंड: निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS-BDS में दाखिले का आखिरी मौका, 37 सीट के लिए करें आज ही अप्लाई

जागरण संवाददाता, देहरादून। प्रदेश के निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में खाली एमबीबीएस और बीडीएस सीटें भरने के लिए स्पेशल स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग शुरू हो गई है। अभ्यर्थी छह नवंबर शाम पांच बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण, शुल्क जमा करने और च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। एचएनबी उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के अनुसार, सात नवंबर को सीट आवंटन होगा। आवंटित कॉलेज में प्रवेश की अंतिम तिथि 16 नवंबर है।

आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर करना होगा। एमबीबीएस की 31 खाली सीटों में 18 राज्य कोटे की हैं। इनमें हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की एक, श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज की 11 और गौतम बुद्ध मेडिकल कॉलेज की छह सीटें शामिल हैं।

एसजीआरआर में प्रबंधन कोटे की आठ और गौतम बुद्ध मेडिकल कॉलेज में चार सीटें खाली हैं। एसजीआरआर में एनआरआई कोटे की एक सीट भी रिक्त है। बीडीएस की राज्य कोटे की छह सीटों में तीन सीमा डेंटल कॉलेज और एक उत्तरांचल डेंटल कालेज में है। उत्तरांचल डेंटल कॉलेज में प्रबंधन कोटे की दो सीटें भी खाली हैं।