कहां है उत्तर भारत का सबसे पुराना बंगला? देवदार के घने जंगलों के बीच शांत माहौल... ठहर चुकी बड़ी हस्तियां

निर्मला बोहरा, उत्तराखंड। Chakarata Forest Bungalow: शायद आपको जानकारी न हो, लेकिन उत्तर भारत का सबसे पुराना फॉरेस्ट बंगला उत्तराखंड में है। आज भी यहां लोग पहुंचते हैं और शांत वातावरण में समय बिताते हैं।

यह ब्रिटिश कालीन फॉरेस्ट बंगला देहरादून के चकराता में है। जिसका निर्माण वर्ष 1868 में हुआ था। बुधेर में स्थित इस बंगले में ब्रिटिश वायसराय और लेडी वायसराय समेत कई बड़ी हस्तियां ठहर चुकी हैं।

एकांत और शांत वातावरण

चकराता क्षेत्र के बुधेर में देवदार के घने जंगलों के बीच उत्तर भारत का सबसे पुराना फॉरेस्ट बंगला है। शहरी भागदौड़ से दूर समुद्र तल से 2510 मीटर की ऊंचाई पर यह बंगला बना है। चकराता आने वाले पर्यटकों को बरबस ही यह अपनी तरफ खींच लाता है।

कब-कब ठहरी बड़ी हस्तियां? ब्रिटिश कालीन बंगले में वर्ष 1924 से लेकर 1952 के बीच देश-विदेश की बड़ी हस्तियां ठहर चुकी हैं, जिसका उल्लेख वन विभाग के विजिटर बुक में है। यह भी पढ़ें- कालसी-चकराता में 11 गांवों से खुलेगा पर्यटन गलियारा, बदलेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था अप्रैल 1928 में ब्रिटिश वायसराय

अक्तूबर 1930 में लेडी वायसराय विक्टोरिया इरविन,

1928 में ब्रिटिश शासन के कमांडर इन चीफ,

1937 में टिहरी रियासत के दीवान चक्रधर जुयाल,

1952 में ए ह्यूबर एफएओ एक्सपर्ट, कैसे पहुंचें? देहरादून से चकराता-चकराता मुख्य बाजार से लोखंडी और कनासर रेंज-लोखंडी से आगे बुधेर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस।