देहरादून के गांवों में छिपे पर्यटन खजाने अब आएंगे सामने, बनेंगे आकर्षण का केंद्र

विरेंद्र कुमार, देहरादून। दून का पर्यटन अब सिर्फ मसूरी व सहस्रधारा तक सीमित नहीं रहेगा। जिले के गांवों में गुमनामी के अंधेरे में पड़े मंदिर, झरने, नदियां और ऐतिहासिक स्थल पर्यटन के नए केंद्र बनेंगे। ग्राम्य विकास विभाग ने जिले की छह विकासखंडों की 409 ग्राम पंचायतों में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण गांवों और स्थलों की पहचान शुरू कर दी है।

स्थल चिन्हित होने के बाद संबंधित ग्राम पंचायतों से इनके विकास के प्रस्ताव मांगे जाएंगे।विभाग की योजना केवल स्थलों का सुंदरीकरण करने तक सीमित नहीं है। पर्यटन स्थल के साथ गांव की पूरी तस्वीर बदलने की तैयारी है। चयनित स्थानों के आसपास पेयजल, बिजली, ठहरने की सुविधा और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी।

इससे बाहर से आने वाले पर्यटक इन स्थलों तक पहुंचने के साथ उत्तराखंड की ग्रामीण संस्कृति, परंपरा और जीवनशैली से भी रूबरू हो सकेंगे। विभागीय स्तर पर स्थलों की पहचान का काम शुरू हो चुका है। चयन के बाद ग्राम पंचायतों से निर्माण, सुंदरीकरण और आवश्यक सुविधाओं के विकास के प्रस्ताव लिए जाएंगे। इसके जरिए उन ग्रामीण क्षेत्रों को पर्यटन के नक्शे पर लाने की कोशिश होगी, जो अब तक मुख्य पर्यटन स्थलों की चमक से दूर रहे हैं।



चकराता-कालसी से खुलेगा नया पर्यटन गलियारा

ग्राम्य विकास विभाग चकराता, कालसी, रायपुर, सहसपुर, डोईवाला और विकासनगर विकासखंडों में ऐसे स्थलों की तलाश कर रहा है, जिनमें पर्यटन की मजबूत संभावना है। इन क्षेत्रों में पुराने मंदिरों और धार्मिक मान्यता वाले स्थानों के अलावा प्राकृतिक झरने, नदियां और ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं। उचित प्रचार और सुविधाओं के अभाव में इनमें से कई स्थल अभी पर्यटकों की पहुंच से दूर हैं।