देहरादून में बच्चा अपहरण कर बेचने वाले चार दोषियों को 10 साल की कैद, सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड

जागरण संवाददाता, देहरादून। गढ़ी कैंट क्षेत्र से दो वर्ष के बच्चे का अपहरण कर बिजनौर में बेचने के मामले में अदालत ने चार लोगों को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मदन राम की अदालत ने चारों दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाते हुए सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने बताया कि इस मामले में जनवरी 2025 को कैंट थाने में दो बच्चों आकाश और विकास को अगवा कर ले जाने के मामले में पांच आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बच्चों की मां रीना ने शिकायत की थी कि 16 दिसंबर 2024 को उनका फुफेरा भाई राकेश उन्हें और उनके दो बच्चों को बहला-फुसलाकर बिजनौर ले गया। वहां राकेश ने अपने साथी राहुल और उसकी पुत्री तान्या के साथ मिलकर उसके दो वर्षीय बच्चे को धामपुर क्षेत्र में प्रियंका और सेंटी को दो लाख रुपये में बेच दिया। इसके बाद दूसरे पांच वर्षीय बच्चे को देहरादून स्थित उसके घर के पास छोड़ दिया।