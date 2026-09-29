एनआईसी उत्तराखंड ने देहरादून में 'जन परिचय' सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म पर आयोजित की कार्यशाला

डिजिटल डेस्क, देहरादून। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) उत्तराखण्ड राज्य इकाई द्वारा होटल सैफ्रन लीफ, देहरादून में "जन परिचय पहचान एक, सेवाएँ अनेक" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों को राष्ट्रीय सिंगल साइन ऑन (एसएसओ) प्लेटफॉर्म "मेरी पहचान" की कार्यप्रणाली, विशेषताओं एवं उपयोगिता से विस्तारपूर्वक अवगत कराना था।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। अरविंद कुमार दधीचि, राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी एवं उप महानिदेशक (एसआईओ & डीडीजी), एन.आई.सी. उत्तराखण्ड राज्य इकाई ने स्वागत भाषण देते हुए कार्यशाला के उद्देश्यों और राज्य की विभिन्न नागरिक-केंद्रित सेवाओं में "जन परिचय" के क्रियान्वयन से होने वाले लाभों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि "मेरी पहचान" एक राष्ट्रीय सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म है, जो नागरिकों को एक ही यूजर क्रेडेंशियल के माध्यम से देशभर की अनेक सार्वजनिक एवं निजी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान करता है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि "मेरी पहचान" का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जुलाई 2022 में गांधीनगर, गुजरात में किया गया था और तब से अब तक इस प्लेटफॉर्म से लगभग तीन हजार से अधिक परियोजनाएं जुड़ चुकी हैं। प्रतिदिन 55 लाख से अधिक ट्रांजैक्शन संपन्न होते हैं। साथ ही 2 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता इससे लाभान्वित हो रहे हैं।