नेपाल के बाद उत्तराखंड में बाढ़ का खतरा! संकट में भिलंगना घाटी के ग्लेशियर, खतलिंग 5.33 किमी खिसका

सुमन सेमवाल, देहरादून। टिहरी की भिलंगना घाटी के ग्लेशियरों में बर्फ घटने की रफ्तार तेज हुई है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने 1973 से 2025 तक खतलिंग, फेटिंग, दूधगंगा, रतंगरियां, जोगिन और एक अनाम ग्लेशियर के बर्फीले द्रव्यमान, ऊंचाई, क्षेत्रफल और आगे के सिरे में बदलावों का अध्ययन किया। खासकर खतलिंग ग्लेशियर 5.33 किमी पीछे खिसका।

सर्मिष्ठा हलदर और राकेश भांभरी का यह शोध 28 अगस्त 2026 को स्प्रिंगर के रीजनल एनवायर्नमेंटल चेंज जर्नल में प्रकाशित किया गया। 2014 के बाद तेजी से घटा द्रव्यमान वर्ष 1973–2000, 2000–2014 व 2014–2025 की तुलना में सभी छह में बर्फ का नुकसान बढ़ा। खतलिंग में सालाना 0.53 मीटर जल-समतुल्य की कमी हुई। इसी तरह अनाम ग्लेशियर में 0.92 मीटर, दूधगंगा में 0.88 मीटर, फेटिंग में 0.52 मीटर, जोगिन 0.34 और रतंगरियां 0.29 मीटर जल-समतुल्य सालाना कमी हुई। जल-समतुल्य खोए बर्फीले द्रव्यमान को पानी की मात्रा में व्यक्त करने की इकाई है, यह बर्फ की इतनी मोटाई पिघलने का सीधा माप नहीं।