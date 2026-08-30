संकट की घड़ी में नेपाल के साथ दूनवासी, जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए की गई प्रार्थना

जागरण संवाददाता, देहरादून। नेपाल में आई आपदा में दूनवासियों ने भी सहयोग के लिए हाथ बढ़ाये हैं। आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। घंटाघर पर भाजपा गोरखा प्रकोष्ठ की ओर से नेपाल में आई आपदा से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। वहीं, सहयोग राशि भी जुटाई गई।

वक्ताओं ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध हैं। नेपाल में आई आपदा से प्रत्येक भारतीय, विशेषकर गोरखा समाज व्यथित है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में मानवता के नाते पीड़ितों की सहायता करना सभी का दायित्व है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सामर्थ्य के अनुसार नेपाल आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए सहयोग करें और राहत व पुनर्वास के प्रयासों में सहभागी बनें।