देहरादून के मंदाकिनी विहार में 7 मीटर चौड़ा बनेगा नया पुल, 78 लाख की लागत से होगा नवनिर्माण

जागरण संवाददाता, देहरादून। चिड़ोंवाली के मंदाकिनी विहार में क्षतिग्रस्त पुल की जगह अब नया पुल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को मौके पर पहुंचकर पुल की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) के अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर नये पुल की डीपीआर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। लोनिवि ने पुल के निर्माण के लिए करीब 78 लाख रुपये की डीपीआर तैयार कर ली है, जिसे अब स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जा रहा है।

मंदाकिनी विहार का यह पुल वर्षों पहले किसी अन्य विभाग की ओर से बनाया गया था। वर्तमान में पुल की एप्रोच रोड का एक हिस्सा ध्वस्त होने से आवागमन प्रभावित होने के साथ हादसे का खतरा बना हुआ है। मंत्री ने धंसाव वाले हिस्से में तत्काल भरान कराने के निर्देश दिए, ताकि फिलहाल आवागमन में परेशानी न हो।