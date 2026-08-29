फिटनेस खत्म, रुड़की में चालान... फिर भी 300 KM चलकर ऋषिकेश पहुंची अनफिट बस, दो भाइयों की ली जान

गौरव ममगाईं, ऋषिकेश। मुनिकीरेती क्षेत्र में शुक्रवार की रात यात्री बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार दो चचेरे भाइयों की मौत ने सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारों की उदासीनता की पोल खोल दी है। जांच के बाद यह बात सामने आई है कि फिटनेस खत्म होने के बाद भी यह बस तीन राज्यों की सीमा को पार करते हुए करीब 300 किमी का सफर तय कर ऋषिकेश के पास मुनिकीरेती क्षेत्र में पहुंच गई।

बस की फिटनेस 20 अगस्त को समाप्त हो गई थी। चौकाने वाला तथ्य यह भी है कि परमिट खत्म होने पर रुड़की में पांच हजार का चालान करने के बाद भी इस बस को ऋषिकेश के लिए जाने दिया गया।

ऋषिकेश की यात्रा पर दिल्ली से आए 60 यात्रियों की बस मुनिकीरेती क्षेत्र में भद्रकाली के पास अनियंत्रित होकर पलट गई थी। चपेट में आने से स्कूटी सवार दो युवकों की मौत हो गई थी, जबकि बस में सवार 13 यात्री घायल हो गए थे। शनिवार को परिवहन विभाग ने बस के दस्तावेजों की जांच की तो फिटनेस न होने का मामला सामने आया।

झुंझुनू राजस्थान में पंजीकृत आरजे 18-पीबी 1409 नंबर की बस दिल्ली से चली थी। इसने उत्तर प्रदेश की सीमा को पार कर उत्तराखंड में प्रवेश किया था। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के रुड़की, हरिद्वार नगर और देहरादून जिले ऋषिकेश को पार कर मुनिकीरेती क्षेत्र में पहुंची।