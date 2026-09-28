नीट यूजी काउंसलिंग में बड़ा फर्जीवाड़ा: 12 अभ्यर्थियों के फर्जी प्रमाणपत्र, सीटें रद

जागरण संवाददाता, देहरादून। नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग में फर्जी प्रमाणपत्रों के एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (एफएफ) कोटे के तीन अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए थे। अब प्रथम और द्वितीय चरण में सीट पाने वाले 12 और अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र जांच में फर्जी मिले हैं।

इसके बाद एचएनबी उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने इनका सीट आवंटन रद कर दिया। इनमें 10 अभ्यर्थी विभिन्न मेडिकल कालेजों में प्रवेशित हैं, जबकि एक ने दाखिला नहीं लिया है। एक अभ्यर्थी दाखिला लेने के बाद सीट छोड़ चुकी है।

विश्वविद्यालय ने इन 12 अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। जिनने स्थायी निवास, जाति प्रमाणपत्र व अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर सीट हासिल की थी। दाखिलों में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद विवि ने 778 प्रमाण पत्र जांच के लिए जिलों को भेजे थे।