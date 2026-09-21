मेडिकल दाखिलों में फर्जीवाड़े की आशंका, पुराने प्रवेश भी जांच के दायरे में

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। नीट यूजी काउंसलिंग में प्रमाणपत्रों के संदिग्ध इस्तेमाल का मामला सामने आने के बाद अब जांच की नजर केवल इस साल के दाखिलों तक सीमित नहीं। शासन स्तर पर यह पड़ताल भी की जा रही है कि क्या पिछले वर्षों में भी किसी अभ्यर्थी ने फर्जी या नियम विरुद्ध प्रमाणपत्र के आधार पर मेडिकल सीट हासिल की।

ऐसे में पुराने दाखिलों के रिकार्ड और उनमें लगाए गए प्रमाणपत्र भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। नीट यूज- 2026 की काउंसलिंग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित समेत अन्य श्रेणियों के प्रमाणपत्रों के संदिग्ध इस्तेमाल के मामले सामने आए हैं।