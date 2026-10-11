उत्तराखंड में मां के पर्व का उत्साह: शुभ मुहूर्त में घरों में घटस्थापना, मदिरों में माता के भक्तों की धूम... सीएम धामी ने किया पूजन

जागरण संवाददाता, देहरादून। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा-अर्चना कर भक्तों ने सुख-समृद्धि व आरोग्य की कामना की। शुभ मुहूर्त में घरों में घटस्थापना कर माता की चौकी सजाई गई, वहीं मंदिरों में भी भक्तों ने मां की आरती कर आशीर्वाद लिया।

शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मुख्यमंत्री ने की पूजा-अर्चना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मुख्यमंत्री आवास में मां दुर्गा की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख, शांति, समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।

सुबह से ही पहुंचने लगे श्रद्धालु मंदिरों में माता के दर्शन और आरती के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। मां डाट काली मनोकामना सिद्धपीठ मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त उमड़े। श्रद्धालु कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। मंदिर में सुबह की आरती के बाद हवन किया। विभिन्न कीर्तन मंडलियों ने भजन प्रस्तुत किए।

ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर स्नान ऋषिकेश: नवरात्र का आज रविवार से आरम्भ हो गया है। सुबह से त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में देव डोली को स्नान के लिए लाया जा रहा है। देव डोली के दर्शन को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। गंगा स्नान को तड़के से ही श्रद्धालु विभिन्न गंगा घाटों में पहुंच रहे हैं।

पहले नवरात्र पर मां के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु नैनीताल। शारदीय नवरात्र के पहले दिन शहर के नयना देवी मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मां के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। मां के जयकारों से माहौल भक्तिमय नजर आया। मंदिर परिसर से बाहर तक कतारबद्ध स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों ने मंदिर में शीश नवाकर सुख-समृद्धि की कामना की।