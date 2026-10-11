शारदीय नवरात्र के पहले दिन उत्तराखंड के मंदिरों में उमड़ी भीड़, बागेश्वर में सरयू में लगाई पावन डुबकी

जागरण संवाददाता, बागेश्वर । शारदीय नवरात्र के पहले दिन रविवार को उत्तराखंड के मंदिरों में भक्त दशर्न के लिए उमड़े। बागेश्वर में भोर चार बजे से ही सरयू-गोमती संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई।

सूरजकुंड, राधाकृष्ण मंदिर के समीप संगम, अग्निकुंड और नारदकुंड सहित विभिन्न घाटों पर लोगों ने स्नान कर पूजा-अर्चना की। कपकोट क्षेत्र में बारिश के कारण सरयू का पानी गंदा होने के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई। लोग संगम से कलश में जल भरकर घर ले गए। इस जल से देवी-देवताओं का अभिषेक किया जाएगा।