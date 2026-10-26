कांग्रेस टिकट वितरण पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात का बड़ा बयान: पहले बोगियां तैयार हों, फिर टिकट

संवाद सहयोगी जागरण, विकासनगर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने सोमवार को इंटरनेट मीडिया पर जारी वीडियो में पार्टी की चुनावी तैयारियों पर अपनी बात रखी। इसके बाद विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के संभावित टिकट को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गईं।



पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने कहा कि उनकी चिंता है कि राहुल गांधी ने ट्रैक तय कर दिया है, जबकि प्रदेश के नेता पटरी बिछाने का काम कर रहे हैं। लेकिन “हमारी परंपरा उलटी चल रही है। हम पहले टिकट खरीद रहे हैं, जबकि अभी ट्रेन की बोगियां तैयार नहीं की गई हैं।”

उनके मुताबिक, पहले 153 ट्रेन की बोगियां तैयार करनी होंगी। टिकट तभी फायदेमंद होगा, जब यात्रियों को बैठाने के लिए बोगियां तैयार हों। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात के बयान को कांग्रेस की आगामी चुनावी रणनीति और टिकट वितरण से जोड़कर देखा जा रहा है।