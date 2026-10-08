CM Dhami से कहा था- 'उत्तराखंड में बनाना चाहता हूं अपना घर', सपना रह गया अधूरा

जागरण संवाददाता, देहरादून। अभिनय की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले नाना पाटेकर का उत्तराखंड से रिश्ता सिर्फ फिल्मों की शूटिंग तक सीमित नहीं रहा।

देवभूमि की वादियों, लोगों की सादगी और यहां के वातावरण ने उन्हें इस कदर प्रभावित किया कि उन्होंने तत्कालीन मुलाकात में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड में अपना घर बनाने की इच्छा जाहिर की थी। आज उनके निधन के बाद उनकी यह इच्छा एक अधूरे सपने की तरह याद की जा रही है।

उत्तराखंड में बनाना चाहते थे घर एक अक्टूबर 2022 को देहरादून में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नाना पाटेकर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने उन्हें पहाड़ी टोपी पहनाकर स्वागत किया था। बातचीत के दौरान नाना ने उत्तराखंड के लोगों के व्यवहार और देवभूमि के वातावरण की तारीफ करते हुए कहा था कि वह यहां अपना घर बनाना चाहते हैं।