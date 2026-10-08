शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर को भाया था उत्तराखंड का ये हिल स्टेशन, कर ली थी यहीं बसने की प्लानिंग

हिमांशु जोशी, देहरादून। बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुार को निधन हो गया है। वह 75 वर्ष के थे। वह गोवा स्थित अपने घर में अचेत मिले थे। आनन-फानन उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर का उत्तराखंड से खास जुड़ाव रहा है। वर्ष 2022 में एक मराठी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में उत्तराखंड पहुंचे नाना पाटेकर यहां की प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ों की शांत वादियों से खासे प्रभावित हुए थे। चमोली, रुद्रप्रयाग और देहरादून में फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने उत्तराखंड की खूबसूरती को करीब से देखा।

उत्तराखंड में जमीन लेकर रहने की इच्छा चमोली की नीती घाटी, तपोवन और लाता क्षेत्र में उन्होंने करीब नौ दिन शूटिंग की। इस दौरान जोशीमठ और आसपास की पहाड़ी वादियों ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने भविष्य में उत्तराखंड में जमीन लेकर रहने की इच्छा जताई थी। पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता और यहां का शांत वातावरण उन्हें खूब पसंद आया।

पहाड़ी टोपी और कुर्ते में नजर आए थे नाना देहरादून में फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर आरोग्यधाम अस्पताल भी पहुंचे थे। यहां फिल्म के एक दृश्य की शूटिंग की गई। इस दौरान वह पहाड़ी टोपी और कुर्ता पहने नजर आए और अस्पताल में इलाज से जुड़ा दृश्य फिल्माया गया।

नाना पाटेकर के अस्पताल पहुंचने की खबर मिलते ही उनके प्रशंसकों की भीड़ जुट गई थी। अस्पताल के स्टाफ और प्रशंसकों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं और ऑटोग्राफ भी लिए। शूटिंग के दौरान नाना का यह अंदाज लोगों के बीच खासा चर्चा में रहा।