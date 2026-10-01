मसूरी में वीकेंड पर पर्यटकों की बहार, बाजारों और होटलों में रौनक लौटी

जागरण कार्यालय, मसूरी। मॉनसून के बाद अक्टूबर के पहले वीकएण्ड पर पर्यटकों की आमद बढने से मसूरी के बाजारों, मालरोड़ तथा पर्यटन स्थलों की रौनक बढने लगी है जिससे पर्यटन से जुड़े व्यवसाइयों के चेहरो की रौनक लौटी है।

मौसम बहुत सुहावना हो चला है। दिन में चटख धूप के साथ में दिन ढलते ही ठंड भी महसूस होने लगी है। गुरूवार दोपहर बाद मालरोड़ व बाजारों में पर्यटकों की चहल कदमी बढने से रौनक लौटी है।

मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि गुरूवार शाम तक होटलों में 50 से 60 प्रतिशत तक पर्यटकों की आक्युपेंशी हो चुकी थी। आने वाले शुक्रवार के लिए अभी 70 प्रतिशत और शनिवार के लिए 80 प्रतिशत बुकिंग आ चुकी है जिसके बढने की पूरी उम्मीद है।